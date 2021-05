Medina: a justiça do título do Sporting e palavras especiais a Amorim, Coates e Varandas

Declarações de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, esta quinta-feira, na receção aos novos campeões nacionais.

Elogios ao Sporting: "Parabéns Sporting. Parabéns a todos por esta grande vitória, O Sporting é, com inteira justiça, o campeão nacional de futebol. No desporto, como em todas as áreas, o sucesso nao é fruto do acaso. Foi uma vitória do trabalho, da competência e do método. A Câmara Municipal de Lisboa assinala com alegria as vitórias dos seus clubes. É o que estamos a celebrar, com a dignidade que o feito merece, Lisboa nunca deixou de celebrar os seus campeões e recebê-los. O Sporting está a viver um grande momento e é justo que seja assinalado que em duas semanas, sagrou-se campeão europeu de futsal e hóquei em patins. Sei bem do orgulho do Sporting tem no ecletismo do clube e vive momento de particular felicidade, não posso deixar de assinalar que é em ano que Lisboa é capital europeia do desporto."

Rúben Amorim: "Permitam-me uma palavra especial para uma das grandes figuras desta conquista, o treinador Rúben Amorim. Um alfacinha de gema, cuja carreira de jogador e treinador, com ligeiro desvio pelo Minho, é um hino aos clubes de Lisboa, Casa Pia, Belenenses, Benfica e Sporting, clubes que aproveito para saudar. Estendendo esse cumprimento aos restantes clubes lisboestas. Parabéns Rúben Amorim pelo título e capacidade de trazer lufada de ar fresco ao futebol portugues."

Mais felicitações: "Parabéns a toda equipa técnica, marcada pela juventude, e a todo o staff de apoio. Parabéns a todos os jogadores. Uma equipa com muitos jovens, muitos saídos da formação que prometem um grande futuro ao futebol nacional. A formação faz parte do ADN do clube. A noção da continuidade pela formação é das maiores riquezas do Sporting. Palavra especial ao capitão Coates, que foi a imagem da determinação, vontade e garra desta equipa de leões. Noção da continuidade pela formação é das maiores riquezas do Sporting. Esta equipa é um belo exemplo para os jovens da escola do Sporting, para aspirar a um dia estarem aqui eles próprios como campeões."

Parabéns à direção: "Parabéns à direção, na pessoa do seu presidente, Frederico Varandas, que começa a ser um "habitué" destas celebrações. Este é indiscutivelmente um ano gravado a ouro na já longa vida do Sporting, e é um crédito que ninguém lhe pode negar. Como disse, vitórias não caem do céu. São fruto do trabalho, competência e método."