Mau comportamento dos adeptos em Guimarães vale multa ao Sporting

Informou o Conselho de Disciplina esta terça-feira.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta terça-feira, através do mapa de castigos, que multou o Sporting em 6454 euros no total pelo uso de pirotecnia e comportamento incorreto dos adeptos no encontro de Guimarães, no passado sábado.

"Os adeptos situados na Bancada Norte Inferior afetos ao Sporting identificados com camisolas e cachecóis, fizeram deflagrar potes de fumo aos minutos, 6, 45 e 90+6. Também ao minuto 70 deflagraram mais 4 potes de fumo. Num total 7 engenhos. Os adeptos situados na Bancada Norte Inferior afetos ao Sporting, identificados com camisolas e cachecóis, fizeram deflagrar 3 petardos ao minuto 45, ao minuto 46, 48 e 90+6, um petardo e ao minuto 70, 2 petardos. Num total de 8 engenhos. Os adeptos situados na Bancada Norte Inferior afetos ao Sporting identificados com camisolas e cachecóis, fizeram deflagrar 2 flash light ao minuto 70", pode ler-se.

O documento do CD refere ainda cânticos insultuosos para com o clube minhoto e os adeptos da casa.

Refira-se ainda que o V. Guimarães também foi punido pelo mau comportamento dos próprios adeptos no recinto, num total de 6178 euros.