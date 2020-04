Mathieu está disposto a baixar salário para ficar no Sporting

Internacional francês ponderou final da carreira e surpreendeu dirigentes leoninos, que já estavam a preparar a sua substituição. Questão física é uma das grandes incógnitas para firmar novo vínculo.

Jérémy Mathieu está disponível para voltar a ceder nas pretensões financeiras no sentido de firmar novo vínculo com o Sporting - o atual é válido por mais uma temporada.

Como O JOGO oportunamente deu conta, Mathieu estava a ponderar terminar a carreira no final da época em curso, tinha a decisão de o fazer tomada, porém, a perspetiva de encerrar a mesma sem estar a competir devido à pandemia covid-19 fê-lo mudar de ideias. Agora, pretendendo terminar em campo e congratulando-se com as melhorias registadas no tendão de Aquiles da perna direita, o defesa-central de 36 anos abre a porta a um novo contrato no Sporting, situação que, como o nosso jornal noticiou, será analisada quando a temporada for dada como concluída. É neste contexto que o vencimento atual na ordem do milhão de euros livres de impostos por temporada poderá baixar.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

No entanto, tal disponibilidade de Mathieu não significa que o internacional francês permaneça no clube, tudo porque os leões precisam de perceber quais os pressupostos financeiros em cima da mesa para a estação que vem, qual a avaliação dos atletas que está a ser feita por Rúben Amorim, enquanto técnico para a estação 2020/21, e, necessariamente, qual o estado físico de Mathieu após os dez jogos em falta no campeonato interrompido. Os responsáveis leoninos, inclusive, ainda que de forma não assumida, estavam a preparar a substituição de Mathieu, daí que tenham ficado surpreendidos por este ter afirmado há cerca de duas semanas o seu desejo de jogar. "Dadas as circunstâncias seria uma pena parar assim, especialmente se o campeonato não retomar. Sinto menos dor no tendão de Aquiles e sinto-me capaz de continuar por mais um ano. Este período de descanso forçado ainda me faz bem fisicamente. Agora, também vai depender das oportunidades que terei", disse, em declarações ao jornal francês L"Équipe, reforçando a ideia de que pretende terminar a carreira a jogar.

A fasquia atual de um milhão de euros de vencimento deverá baixar. SAD discute futuro no final da época

Recorde-se que Mathieu é um dos quatro defesas-centrais à disposição de Rúben Amorim - os outros são Ilori, Neto e Coates. O técnico pretende contar com seis no plantel e durante a próxima pré-temporada está previsto que sejam observados Eduardo Quaresma - que tem vindo a trabalhar com a equipa principal e atuando nos sub-23, cujo campeonato já terminou - e Ivanildo Fernandes, este a cumprir um ano de cedência, agora ao Rizespor. A dupla tem boas possibilidades de fazer parte do plantel na estação que vem.