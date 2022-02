Matheus Reis e o FC Porto-Sporting: "Todos viram que fui agredido, o processo não me preocupa"

Declarações de Matheus Reis depois do Sporting-Estoril (3-0), partida da 23ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Entrámos muito bem na partida, muito focados. Fizemos uma grande partida. Fico feliz por marcar novamente. É sempre especial marcar aqui. Fico contente por ajudar a equipa. "

Agora é elogiado: "Fico feliz. Sabia onde poderia chegar, que tinha de me empenhar e que tinha capacidade para chegar. Vou trabalhar muito, estamos nesta caminhada. Ainda posso ajudar.

Sobre o sucedido no FC Porto-Sporting: "Estou tranquilo. Todos viram que fui agredido. Só me foco no trabalho e temos de esquecer isso. O processo não me preocupa. O Sporting vai tratar disso. O foco é jogar apenas."