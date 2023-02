Matheus Reis: "Tinha muita coisa para provar e muitos não me conheciam"

Matheus Reis é um habitual titular no Sporting

Declarações do defesa do Sporting numa entrevista concedida à Betano.

Terceira época no Sporting: "Muito feliz. Quando cheguei, fui muito bem recebido, adaptei-me muito bem, é um grupo muito unido. Estou muito feliz, cada vez mais adaptado e espero ajudar cada vez mais para que consigamos alcançar todos os objetivos."

Carinho dos adeptos: "Sinto-me respeitado. Quando cheguei, acredito que tinha muita coisa para provar e muitos não me conheciam. Estava a vir de uma equipa [Rio Ave] que não tinha tanta expressão em Portugal como o Sporting. Mas nada como o tempo e fui provando a cada jogo, a cada oportunidade, e acredito que hoje sou muito respeitado."

Melhor momento da carreira: "Sim, embora tenha muito para evoluir. Acredito muito no meu potencial e sei que posso crescer muito. O mister e a equipa têm-me ajudado muito nisso, tenho muito mais para dar a esta equipa e a este clube e vou dedicar-me cada vez mais para poder ajudar."

Consistência nas exibições: "É muito fácil fazer um jogo bom e depois acaba por fazer-se um jogo que não é tão bom. O mais difícil é isso, manter essa consistência sempre. Eu entro para cada jogo como se fosse o último e para mim cada oportunidade é sagrada, não existe amanhã. O jogo é ali e agora e levo muito dessa forma e acredito que, por isso, venho tendo sucesso."

Entendimento com Nuno Santos: "Muito bom, já nos conhecíamos do Rio Ave, jogámos lá e tivemos muito sucesso juntos. Antes de vir para o Sporting tive uma conversa com o Nuno e ele disse-me que o mister [Rúben Amorim] tinha perguntado por mim, como é que eu era. Conheço bem o Nuno, sei que ele gosta muito de subir, assim cubro-o, muitas vezes vou na posição dele e ele vai na minha. Estamos super adaptados, gosto muito de jogar com ele e temos muito para acrescentar à equipa."

Centrais do Sporting: "Muito bem também. Temos o Coates, o nosso capitão, que ajuda bastante, é um jogador muito experiente. Temos o Luís Neto, o Inácio [Gonçalo), o Jer [Jeremiah St. Juste] que chegou agora. Há também o Marsà [cedido ao Marsà], que veio da formação. São todos jogadores muito bons, que nos ajudam e esta concorrência faz com que melhores a cada dia. Entendo-me muito bem com eles."

Liderança de Coates: "Muito boa, muito importante. É um jogador que é um exemplo dentro e fora do campo. Desde que cheguei, ajudou-me e continua a ajudar-me bastante. É um capitão exemplar, que todos temos de seguir."