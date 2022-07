Matheus Reis: "Temos nuances para surpreender esta época, o míster 'cobra' e com razão"

Defesa espera que um leão forte

Matheus Reis foi titular no amigável contra a Roma e, no final, deu conta das expetativas leoninas para a nova temporada, revelando a exigência de Rúben Amorim.

"Foi uma pré-temporada muito boa. Estamos muito focados. O míster cobra muito, mas com razão, temos boa equipa. Estamos a esforçar-nos para começar com tudo e em força. Hoje vencemos equipa boa, com ótimo treinador, estamos no bom caminho. Para nós todos os jogos são para vencer. Hoje foi importante, dá-nos confiança. Esta época vai ser a época da minha afirmação. Estive seis meses parado quando cheguei, depois entrosei-me, entendi a forma de jogar. Espero esta época jogar da mesma forma. Com certeza que vou estar melhor. Estou mais preparado, mais evoluído. Espero que seja temporada muito boa", afirmou.

O brasileiro prosseguiu, elogiando os reforços e falando de "nuances" táticas para 2022/23: "Temos trabalhado bem, há reforços pontuais. Cada um que chega é de equipa, importante. Já temos equipa boa para começar a época da melhor forma. Estamos a crescer e com novas nuances para surpreender na nova temporada. Sinto-me bem nas duas posições. Vou responder da melhor maneira onde o míster quiser."