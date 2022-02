Matheus Reis: "Têm muita qualidade"

Matheus Reis em disputa com Kevin De Bruyne

Lateral-esquerdo leonino assegurou, na Sporting TV, que a equipa vai "honrar a camisola até ao fim" nesta eliminatória da Liga dos Campeões com o Manchester City, apesar da goleada (5-0) desta terça-feira, em Alvalade.

Primeiro golo abalou: "Estávamos bem, a chegar à frente, a fazer um bom jogo, com confiança. Sofremos golo e, nessa fase, de toda a vez que chegaram à nossa baliza fizeram golo. Lutámos, batalhámos, fizemos o que preparámos para o jogo, mas há uma equipa do outro lado com muita qualidade, posse e jogadores muito rápidos na frente, o que condiciona."

Lições: "Jamais vamos baixar a cabeça. Estamos convictos do que vimos trabalhando. Jogo servirá de lição, vamos evoluir e trabalhar muito. Já no próximo jogo, há que dar a volta por cima. Vamos lutar e honrar esta camisola até ao fim, independentemente de qualquer coisa, no jogo da segunda mão."