Tal como em fevereiro, Matheus Reis foi considerado o melhor defesa da Liga Bwin no mês de março.

A Liga Portugal revelou esta segunda-feira que Matheus Reis foi eleito Defesa do Mês da Liga Bwin. Um prémio relativo a março, período no qual o lateral/central do Sporting atuou em três vitórias (um golo sofrido) nos três jogos dos leões para o campeonato.

O brasileiro recolheu 25,19% dos votos, ficando à frente de Mbemba (11,11%) e Pepe (8,15%), defesas-centrais do FC Porto.

O Guarda-Redes do Mês de março é Diogo Costa.