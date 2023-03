Matheus Reis para travar Saka: o onze provável do Sporting contra o Arsenal

Defesa brasileiro deverá jogar no corredor esquerdo para controlar as movimentações do extremo. Apesar da exibição com o Boavista, Nuno Santos deverá iniciar o jogo no banco. Pedro Gonçalves junta-se a Ugarte no miolo e o ataque deverá ser entregue a Edwards, Trincão e Paulinho.

Matheus Reis deverá surgir no corredor esquerdo esta noite (20h00), diante do Arsenal, para controlar as movimentações de Saka, provavelmente o principal desequilibrador dos gunners. Rúben Amorim não pretende uma equipa unicamente de cariz defensivo, mas sabe que terá de ter especiais cuidados com o camisola 7 do adversário, pois o líder da Premier League vive muito da sua inspiração.

Caso se confirme a presença de Matheus Reis no corredor esquerdo, o sacrificado deverá ser Nuno Santos, titular no jogo frente ao Boavista e autor de um golo fantástico, candidato ao prémio Puskás. Apesar do bom desempenho nessa partida - não foi apenas o golo mas um par de jogadas importantes para o triunfo do Sporting -, Nuno Santos deve iniciar o jogo no banco, entrando no decorrer do mesmo, como se verificou na primeira mão, em Alvalade.

Quem também salta para o onze inicial é Diomande. Amorim está muito satisfeito com o rendimento do central e, tudo indica, irá dar-lhe oportunidade de jogar de início. Coates, já se sabe, não estará esta noite no Estádio Emirates, por castigo e, dessa forma, o jogador nascido na Costa do Marfim deverá entrar nas contas do treinador leonino para atuar de início, ao lado de Gonçalo Inácio e St. Juste.

No meio-campo, também se perspetivam alterações, provocadas pela ausência de Morita, também castigado. Pedro Gonçalves irá juntar-se a Ugarte no miolo e Esgaio surgirá na direita.

No ataque, é praticamente um dado adquirido que Trincão, Edwards e Paulinho estarão no onze inicial, eles que deram muito trabalho à defesa inglesa no jogo de Alvalade. Paulinho, de resto, descansou na partida contra o Boavista, começou no banco no último domingo, para estar em perfeitas condições na deslocação a Inglaterra.

Onze provável do Sporting: Adán; St. Juste, Gonçalo Inácio e Diomande; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves e Matheus Reis; Edwards, Paulinho e Trincão.