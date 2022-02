Matheus Reis, Palhinha e Edwards no banco: os onzes de Belenenses e Sporting

Confira os onzes de Belenenses e Sporting para o encontro da ronda 20 do campeonato, com início às 20h45.

As presenças de Matheus Reis e Palhinha no banco de suplentes são de destacar entre as opções de Rúben Amorim para o jogo com o Belenenses. Marcus Edwards, reforço de inverno, começa também a partida no banco.

Belenenses: Álvaro Ramalho; Carraça, Yohan Tavares, Danny Henriques e Nilton Varela; Cafu Phete, Sithole e Afonso Sousa; Diogo Calila, Abel Camará e Safira.

Sporting: Adán; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Nuno Santos; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes: André Paulo e João Virgínia; Matheus Reis, Rúben Vinagre, Gonçalo Esteves, Palhinha, Daniel Bragança, Tabata e Marcus Edwards.