Matheus Reis no Sporting empurra um jogador para a porta de saída

Dirigentes leoninos estão a tentar concretizar a aquisição do jogador do Rio Ave na reabertura do mercado de transferências em janeiro. Alguns nomes de excedentários foram propostos por empréstimo.

O Sporting está a preparar várias operações na reabertura do mercado de transferências e uma delas, a contratação de Matheus Reis vai, segundo O JOGO apurou, empurrar Cristian Borja para a porta de saída do plantel comandado por Rúben Amorim.

Pelo menos é essa a intenção dos responsáveis leoninos, que, no entanto, pretendem tentar obter rendimento financeiro com um atleta que custou 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos económicos em janeiro de 2019. O internacional colombiano nunca conseguiu afirmar-se de leão ao peito, tem contrato até 2024 e recentemente foi colocado como uma possibilidade para o Palmeiras de Abel Ferreira.

Ora, presentemente os responsáveis leoninos estão a trabalhar na aquisição de Matheus Reis, do Rio Ave, que está em litigio com a direção liderada por António Silva Campos e em final de contrato. A intenção do elenco de Frederico Varandas, o que considera ser uma boa oportunidade de negócio, é a de assegurar o quanto antes o atleta, estando a negociar com o Rio Ave a possibilidade de ceder algum atleta por empréstimo até ao final da época, de modo a não ter de fazer um grande investimento na aquisição do atleta brasileiro de 25 anos. Nomes como os de Ivanildo Fernandes, Rodrigo Fernandes, Lumor e até Luiz Phellype já foram debatidos, mas ainda sem fumo branco. Matheus Reis tem um contrato de quatro anos e meio à sua espera.