Matheus Reis no lugar certo: "É normal que o Rúben Amorim aposte nele naquela posição"

Com sete jogos seguidos a titular, o defesa brasileiro tem-se destacado a irromper pelo centro do terreno dos adversários. O treinador do Al Taawon salienta o "critério" do canhoto a sair a jogar

Matheus Reis vive um bom momento no Sporting e leva sete jogos seguidos a titular e sempre a realizar os 90 minutos. Sem Feddal, o brasileiro pegou de estaca no lado esquerdo do eixo defensivo e tem-se destacado pela forma como fura as linhas defensivas e sai a jogar pelo corredor central.

Os atributos não surpreendem José Gomes, que o orientou no Rio Ave, em 2018/19. "Era uma contratação que estava quase fechada pelo clube quando cheguei e pensaram nele para lateral esquerdo. É tecnicamente muito evoluído, notavam-se as vivências que tinha em posições mais adiantadas [jogou como médio ofensivo no Brasil], que serviram para utilizar os seus melhores recursos. Sabe sair sob pressão, fá-lo muito bem e foi particularmente bom trabalhar com ele. Tem muito critério na construção do jogo ofensivo, diria que é o seu grande ponto forte, e é-lhe fácil avançar, chegar a zonas ofensivas sem perder a bola, sendo capaz de assistir em condições", analisa o técnico que ganhou nesse ano oito dos 21 jogos realizados pelos vilacondenses antes de se mudar para o Reading, militando agora pela terceira vez no Al Taahon, na Arábia Saudita.