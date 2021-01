"Matheus Reis? Não vou comentar jogadores que não são do Sporting"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Nacional, às 18h30 de quinta-feira, na Choupana.

Está a preparar a equipa para quando acontecer uma derrota?

"Estaremos preparados para isso, não há que pensar nessa questão. É tentar adiar ao máximo. Temos um jogo importante, temos agora dois jogos numa semana e, a meio, um para a Taça de Portugal e onde podemos comprometer tudo. Queremos ganhar todos os jogos e estamos preparados para isso. Não nos podemos preparar para perder, mas há coisas que, só as vivendo, saberemos ao certo como são. A preparação é para vencer o próximo jogo."

Não coloca o Sporting como candidato ao título: "Somos candidatos a vencer o próximo jogo, porque faltam 22 jornadas e 22 jornadas é um mundo. Numa semana podemos perder seis pontos. No futebol tudo é possível. No meu pensamento está sempre o jogo a jogo. Queremos vencer para estar mais duas semanas na liderança."

O que pensa de Matheus Reis [apontado ao Sporting]? E admite recuperar alguns jogadores que estão a treinar à parte?

"Só comento os jogadores do Sporting ou do adversário. Não vou comentar jogadores que não são do Sporting. Em relação aos da equipa B, têm de estar preparados, caso sejam chamados. São do Sporting e se o clube entender, têm de estar disponíveis para ajudar. Temos o nosso plantel neste momento, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Sabemos claramente quem está disponível para este jogo e depois vemos o dia de amanhã."

Processos de que tem sido alvo e um ano a treinar na I Liga: "Sobre os processos já falámos. Tenho mais visibilidade no Sporting, mas é algo que vamos tratar. Vou acabar o quarto nível de treinador, despachar isso e depois isto nem vai ser tema de conversa. Em relação ao ano na I Liga, queremos começar outro, porque este já é passado. Não tenho nenhuma avaliação. A avaliação amanhã será diferente da de hoje, dependendo do resultado. Quero é ter uma boa avaliação no próximo ano [quando completar mais um ano]."