Matheus Reis: "Não entendi o que se passou na cabeça do árbitro"

Declarações de Matheus Reis, jogador do Sporting, na zona mista, após o empate 2-2 com o Arsenal na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Jogo com sabor agridoce? "Estamos felizes com o que criámos e como começámos, mas sofremos o golo que foi um azar, mas estou feliz e batemo-nos de frente com uma equipa que é líder da Premier League. Deixamos tudo em aberto e vamos a Inglaterra à procura da qualificação."

Estão confiantes para o segundo jogo? "Vejo sempre pelo lado positivo, sabíamos que ia ser difícil, estávamos muito confiantes, estudámos a equipa deles, sabíamos o lado que pressionar. Infelizmente tivemos o azar do golo do empate, mas estamos confiantes para a segunda mão."

O que é preciso fazer diferente em Londres? "É manter o que fizemos hoje, tivemos um jogo muito bem conseguido, jogamos fora de casa e vai ser diferente, mas temos de manter isso e manter a personalidade e coragem de jogar. Quando conseguimos jogar no último terço do campo, é conseguir fazer golos."

Foi difícil marcar o Saka? "Sabíamos que aquele lado era muito forte, foi muito trabalhado nos dias de preparação. Sou um jogador muito defensivo, por isso estive ali a fechar e acredito que dê certo."

Como viu os lances falhados do Pote e o Paulinho? "Nessas situações, ficamos um pouco tristes, porque nunca sabemos se vamos conseguir criar outra oportunidade. O que se cria, tem de fazer. Mas no futebol, às vezes marca-se, outras não. Estamos focados no trabalho e em todos os atletas da partida."

Como viu o lance do primeiro golo do Arsenal? "Eu fui agarrado pelo Zinchenko, não sei porque no VAR não falaram nisso. Mas em todas as bolas paradas, estavam sempre a fazer paragem e a agarrar. Na segunda parte, a mesma coisa. Não entendi o que se passou na cabeça do árbitro, mas espero que mude no segundo jogo."