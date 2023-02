Matheus Reis não descarta vir a representar Portugal: "Seria uma honra enorme"

Declarações de Matheus Reis, defesa do Sporting, em entrevista à Betano.

O que espera da eliminatória do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, com o FC Midtjylland? "Vai ser muito difícil, é uma eliminatória e não há margem para erros. Temos de entrar muito concentrados, fazer o nosso trabalho, entrar fortes e vencer".

Para quem vê de fora, o ambiente no balneário do Sporting parece muito bom. É um dos melhores balneários onde já estiveste? "Com certeza. Nas contratações que o Sporting faz, o mister vai buscar jogadores bons dentro do campo, mas também fora, jogadores bons de grupo. Todos os jogadores que chegam aqui sabem ouvir e querem crescer na carreira, por isso é que o balneário é tão bom".

Ajudaste o Sporting a ser campeão nacional em 2020/21. O que mais te marcou nesse título e qual foi o segredo para essa conquista? "Estava há seis meses sem jogar e sem treinar no meu antigo clube [Rio Ave]. Não foi fácil passar por essa etapa na minha carreira, mas mantive-me forte e quando cheguei aqui, uma semana depois estreei-me e vencemos com o Gil Vicente. Lembro-me como se fosse hoje: estávamos a perder até aos últimos minutos e conseguimos virar o jogo. Chegar e ser campeão pelo Sporting, 19 anos depois, foi muito especial e uma coroação por tudo o que passei até chegar aqui. Foi muito especial e depois ganhei mais títulos e vamos buscar cada vez mais".

Quais são as tuas ambições de carreira aos 27 anos? "No momento é conquistar mais títulos no Sporting. É como se fosse uma necessidade, ajudar a fazer história neste clube".

A seleção brasileira é um objetivo? "Sim, sempre foi um objetivo, mas já completei cinco anos em Portugal e estou a tirar o meu passaporte, por isso deixo as portas abertas, quem sabe. Ir para o Brasil ou se tiver uma oportunidade na seleção de Portugal, seria uma honra enorme".

Sentes que estar no Sporting é uma montra para essa hipótese de vires a representar a seleção portuguesa ou brasileira? "Com certeza. É um clube que proporciona uma visibilidade enorme, que está sempre nas competições europeias e, jogando aqui, podemos alcançar o que quisermos".