Matheus Reis: "Melhor defesa? Espero que seja o primeiro prémio de muitos"

Polivalente defesa do atual campeão nacional superou a concorrência, no mês passado, de Mbemba (FC Porto) e Zé Carlos (Gil Vicente)

Eleito o melhor defesa da Liga Bwin em fevereiro passado, Matheus Reis assumiu o desejo de continuar, até ao final da época, a ser distinguido individualmente, tendo salientado o contributo coletivo para o reconhecimento do próprio trabalho em prol do Sporting.

"Estou muito feliz e espero que seja o primeiro de muitos. É o reflexo do trabalho árduo que temos feito desde o início da época. Nós treinamos muito, até ao detalhe, evitámos golos por centímetros. Não conseguiria isto sem o trabalho dos meus companheiros", afirmou o polivalente defesa brasileiro.

Matheus Reis, habitual titular no trio defensivo do Sporting, que detém o registo de defesa menos batida da Liga Bwin, assegurou que fará o possível para manter esta marca e para alcançar os objetivos do grupo delineados para esta época, como a revalidação do título.

"Espero continuar a ajudar a equipa a ter um bom desempenho, continuando a ser a defesa menos batida da Liga Bwin, e espero ajudar o Sporting a conquistar os seus objetivos", disse.

O atleta do Sporting, autor inclusive de dois golos e duas assistências nesse período, conquistou 22% dos votos e bateu Mbemba (FC Porto) e Zé Carlos (Gil Vicente).