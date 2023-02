Matheus Reis: "Liga Europa é um grande objetivo da época"

Matheus Reis foi o porta-voz do plantel do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Midtylland, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e que está marcado para as 17h45 de quinta-feira

Sete dias após o jogo, que ilações tiraram? "Sabíamos que era uma equipa perigosa, forte no contra-ataque, com extremos bons. Procurámos tirar esses pontos deles, fizemos muitas coisas boas. Faltou agressividade no último terço, agressividade nos duelos. Esperamos corrigir isso e fazer um jogo melhor conseguido."

O que faltou à equipa? "Estudámos o jogo, viemos os lances, os erros. Temos que manter a posse da bola, fazê-los correr atrás dela."

A Liga Europa é o grande objetivo do Sporting agora? "É um grande objetivo da época. O Sporting é um grande clube, tem de ganhar. Vamos estar focados em vencer e passar esta eliminatória."

Empate teve sabor a derrota? "Aquele golo foi bom. Não vejo como uma derrota. O golo deixou tudo em aberto para trazermos o apuramento."

É preciso mudar mentalmente a equipa? "Sim, acreditar mais em nós, no nosso potencial, em tudo o que temos construído. Às vezes a confiança diminui, temos que continuar o nosso trabalho, focados, e corrigir os erros."