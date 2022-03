Matheus Reis foi eleito o melhor defesa a atuar na Liga Bwin em fevereiro

Atleta do Sporting, autor inclusive de dois golos e duas assistências nesse período, conquistou 22% dos votos e bateu Mbemba (FC Porto) e Zé Carlos (Gil Vicente)

Matheus Reis, defesa brasileiro do Sporting, foi eleito o melhor defesa do mês de fevereiro da Liga Bwin, anunciou, esta terça-feira, a Liga de Clubes. O jogador reuniu a preferência dos treinadores do principal escalão português.

O polivalente defesa do Sporting, que participou em quatro jogos como titular no período em questão, abrilhantado com dois golos e duas assistências, recolheu um total de 22% dos votos, batendo os concorrentes Chancel Mbemba e Zé Carlos.

O defesa central do FC Porto teve 20% dos votos e o colega de posição do Gil Vicente, terceiro no pódio deste prémio individual, recebeu 7% dos votos.