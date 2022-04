Matheus Reis e Tabata entre os convocados do Sporting

Recurso do Sporting pelo defesa brasileiro vai avançar, permitindo que possa alinhar ante o FC Porto. O jogador, tal como Tabata, viajou com a equipa para o norte do país

Matheus Reis e Bruno Tabata viajaram para o norte de Portugal no autocarro da equipa, integrando a convocatória do Sporting para o encontro com o FC Porto. Depois da confusão do clássico no Dragão para a Liga Bwin, Reis e Tabata deverão estar na ficha de jogo.

O departamento jurídico do Sporting, ao que apurou o nosso jornal junto de fonte próxima do clube de Alvalade, verificou as condições para conferir a legalidade da utilização dos dois atletas castigados. Tabata empurrou Luís Gonçalves, diretor geral do FC Porto, e foi suspenso por 23 dias, mas como admitiu culpa no processo pôde o clube recorrer para o Conselho de Disciplina, isto já depois do médio ter tido atenuantes de ter "reagido a provocação" e pela "ausência de antecedentes." O jogador deverá começar o encontro no banco. Já Matheus Reis, que leva 41 jogos na temporada, foi castigado com um jogo por gesto dirigido a Francisco Conceição.

Dada a sua importância no onze, como se viu até na derrota com o Benfica - castigado pelo 5.º amarelo na Liga -, era prioridade dos leões contarem com o defesa para o clássico. Nesse sentido, toda a preparação foi feita a pensar na sua titularidade.