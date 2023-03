Matheus Reis e o segredo da eliminação do Arsenal: "Tivemos a coragem de fazer o nosso jogo"

Em entrevista à ESPN Brasil, Matheus Reis, defesa do Sporting, explicou o segredo da eliminação do Arsenal na Liga Europa e do sonho de chegar à seleção do Brasil

Eliminar o Arsenal da Liga Europa: "Sabíamos que era possível. Corrigindo alguns erros da primeira mão, sabíamos que era possível e foi por isso que chegámos lá e, mesmo sofrendo um golo na primeira parte, não nos deixámos abalar."

Preparação: "Depois fizemos aquele grande golo, do Pedro Gonçalves, na segunda parte, e vencemos nos penáltis, porque treinámos bastante ao longo da semana as grandes penalidades."

Postura: "Acho que tivemos a coragem de fazer o nosso jogo, de jogar no Emirates Stadium com o líder da Premier League como jogamos no campeonato português, tendo a bola, atuando como costumamos atuar em todos os jogos em que participamos."

Quartos de final com a Juventus: "Agora tentaremos conseguir a classificação na próxima eliminatória também."

Sonho da seleção do Brasil: "Vive-se outro ciclo, depois do Mundial do Catar, não sabemos quem será o novo selecionador, mas o que eu sei é que as competições europeias dão uma visibilidade incrível e que isso pode ajudar-me porque a seleção é o grande objetivo da minha carreira."

Hoje foi dia de entrevistar o Matheus Reis, lateral do Sporting e criado na base do Tricolor Paulista. pic.twitter.com/UXmS7CHL62 - Marcella Azevedo (@ma_azevedo94) March 22, 2023