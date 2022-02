Matheus Reis: "Se o FC Porto ganhar fica mais difícil, mas não deixamos de acreditar"

Matheus Reis está prestes a controlar a bola no Marítimo-Sporting

Declarações do jogador do Sporting em reação ao empate, a um golo, perante o anfitrião Marítimo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin, na Madeira

Prémio de homem do jogo: "Fico feliz, mas a verdade é que o resultado ofusca um pouco. Estivemos muito concentrados na partida, queríamos a vitória, tentámos e lutámos até ao fim, mas infelizmente não conseguimos sair daqui com mais pontos."

O que ficou por fazer: "Faltou um pouco de concentração no primeiro tempo, entrarmos mais ligados no jogo, depois melhorámos, estivemos por cima do jogo o tempo todo. Só não conseguimos marcar [o golo da vitória]".

Assistência para Slimani: "Fico feliz. Tenho essa capacidade de, mesmo sendo terceiro central, criar desequilíbrios mais à frente. É isso que tento fazer no jogo para desequilibrar o adversário. É o que o míster me pede. Tem dado resultados e espero continuar a ajudar o Sporting a cumprir objetivos."

Distância para a liderança pode aumentar para oito pontos: "Se eles [FC Porto] ganharem, fica muito mais difícil. Não podemos deixar de acreditar. Temos o exemplo do ano passado, que era o contrário. Faltam muitas jornadas e vamos acreditar até ao fim."