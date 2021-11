Declarações do lateral leonino, no final do encontro com o Besiktas (4-0)

Jogo: "Eu acho que desta vez os golos apareceram. Viemos focados porque precisávamos da vitória. Foi um resultado muito importante."

Melhor exibição: "Foi uma das melhores exibições da época. Entrámos muito focados, grande empenho. Refletimos a exibição com golos e isso facilitou. O grupo merecia."

Contas: "Era muito importante garantir já Liga Europa. O grupo é muito ambicioso e queremos mais."