Matheus Reis: do "sonho realizado" às conversas com Nuno Santos antes de chegar ao Sporting

Lateral-esquerdo reforçou os leões no último dia de mercado de transferências de inverno, trocando assim o Rio Ave pelo emblema lisboeta.

Qual o sentimento de assinar pelo Sporting? "Significa felicidade, um sonho realizado. Já conhecia a dimensão do clube, mas chegar aqui e conhecer tudo isto, a estrutura e os funcionários, é incrível. Merece as vitórias e alcançar tudo o que almeja. Estamos todos felizes, a minha família está muito feliz. Estou ansioso para começar a treinar e jogar."

Dificuldades e nível a atingir: "Acredito que posso chegar a um nível muito bom. Passei por muitas dificuldades, mas chego pronto para alcançar os objetivos e para enfrentar as dificuldades. Num clube grande há muita concorrência, faz parte. Já estando no campeonato, sei como funciona. É novo para mim estar numa equipa grande, mas já estive em equipas de elevada dimensão e sei o que é ter pressão e responsabilidade nas costas. Por isso, venho totalmente preparado e motivado para este desafio."

Reencontro com Nuno Santos [jogaram juntos no Rio Ave]: "Estou muito feliz por voltar a jogar com ele [Nuno Santos]. Tivemos êxito juntos. Quando começou o interesse do Sporting em mim, perguntaram-lhe sobre mim. Estávamos sempre a conversar e ele pedia-me para vir para cá. Dizia que a estrutura era muito boa, que ia gostar muito e que podia ajudar. Desde o início que mantivemos o contacto e as coisas boas que ele me disse do clube também ajudaram a vir para cá."

Sistema utilizado por Rúben Amorim: "É um sistema ao qual estou super adaptado. No ano passado joguei nesta formação a temporada toda. Sou um lateral bastante ofensivo, mas jogando na linha de três evoluí na parte defensiva. Para quem me conhece, gosto bastante de atacar, gosto também de defender, tenho bom passe e bastante técnica."

Mensagem aos adeptos: "Vou deixar a minha vida dentro de campo. Lutarei com unhas e dentes pelos objetivos e para ajudar a equipa. Venho para somar a uma equipa que está muito bem. Temos jogadores ambiciosos, assim como o treinador. Sou mais um leão cheio de ambição para atingir os objetivos."