Matheus Reis: "Cheguei a um nível muito superior porque a exigência do Sporting é enorme"

Matheus Reis afirmou que prova a cada dia o seu valor no Sporting.

Um dos jogadores em destaque no sistema defensivo de Rúben Amorim, Matheus Reis afirmou em entrevista ao portal brasileiro "UOL" que muito da sua evolução deve-se ao treinador do Sporting. O jogador brasileiro, referencia ao técnico o momento atual, mas destaca que sua boa fase é fruto também do seu esforço diário.

"Sempre acreditei que poderia chegar a este nível. Quando ele [Rúben Amorim] me ligou, ele sabia das minhas funções, tanto como lateral, como central. Essa parte de ele gostar também de os centrais comandarem o jogo, faço muito isso. Estou aqui muito por culpa dele também, mas dia a dia também provo o meu valor, provo que ele encontrou a pessoa certa, o profissional certo para ajudar o Sporting", disse Matheus Reis.

""O meu foco está no trabalho, na forma como me preparei para jogar a central. Estou a crescer muito, a ficar mais duro na defesa. Cresci muito defensivamente. Tenho noção disso. Na parte ofensiva, tenho a tranquilidade de sair a jogar desde atrás, de ter calma", acrescentou.

O jogador de 28 anos também recordou do período em que ficou seis meses afastado dos jogas, quando defendia o Rio Ave quando foi afastado pelo presidente naquela altura. Reis afirma que após aquele momento regressou ainda mais forte.

"As pessoas esquecem-se que eu fiquei seis meses parado, sem ser a parte física. Não tinha contacto com a bola. Toda a gente sabe que, nos dias de hoje, se ficares uma semana parado faz diferença, 15 dias fazem diferença, então seis meses parados... Cheguei a um nível muito superior porque a exigência do Sporting é enorme", contou.

Recorde-se que António Silva Campos, presidente do Rio Ave, instaurou um processo disciplinar ao jogador acusando-o que Matheus Reis tinha se recusado de participar num jogo.