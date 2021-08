Matheus Nunes: "Sporting favorito ao título? Não. Somos uma grande equipa, mas..."

Médio do Sporting foi eleito o Homem do Jogo na vitória (2-1) em casa do Braga.

Dificuldades levantadas pelo Braga: "Jogo muito difícil. Já esperávamos que fosse um jogo assim, é sempre difícil jogar aqui. Mas acho que deixámos claro que somos uma grande equipa. Vamos continuar a trabalhar."

Expulsão de Matheus Reis: "Faz tudo parte do jogo, acontece. Soubemos lidar bem com a situação de ter um jogador a menos. Mas continuámos a trabalhar da mesma maneira e o resultado é justo."

Duas vitórias frente ao Braga nos primeiros três jogos da época: "Jogar contra o Braga é igual a jogar contra outra equipa. Respeitamos todos de igual maneira. Vamos trabalhar para fazer o que temos vindo a fazer até aqui."

Sporting favorito ao título? "Favorito não. Somos uma grande equipa, como muitas outras, mas temos de trabalhar a jogo a jogo."