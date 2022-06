Matheus Nunes no topo da Europa: "Vai adaptar-se rapidamente à Premier League"

Antigo suplente de João Mário pegou de estaca no Sporting e fecha o ano no top-10 europeu em jogos pelo clube. A Premier League, pela mão de City, United ou Wolves, é o destino apontado ao médio de 23 anos. Leonel Pontes, que o treinou nos sub-23, vê evoluções táticas e uma afirmação inesperada

Matheus Nunes terminou a temporada com 50 jogos realizados no Sporting e a regularidade que apresentou colocou-o na lista dos médios com mais jogos no respetivo clube, feitas as contas aos emblemas das seis maiores ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França e Portugal).

O jogador de 23 anos foi imprescindível na manobra de Rúben Amorim. Na Liga Bwin só falhou um encontro, ficando fora das opções para a despedida em Alvalade diante do Santa Clara. Os números são particularmente significativos face à competição que enfrentou: se os rivais da Bundesliga tiveram o máximo de 34 jogos por disputar no campeonato, tantos quanto a Liga Portuguesa, em Inglaterra, Espanha, Itália e França há 38 encontros possíveis.