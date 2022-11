"Matheus Nunes não tinha de ser vendido, mas precisávamos de 80 milhões"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em entrevista à RTP3 na noite desta terça-feira.

Vendas: "De 2017 a 2020 o Sporting tinha uma média de 83,3 milhões de euros de vendas por ano. Fizemos 78,5 de vendas. Ficámos abaixo das vendas anteriores. Não só por necessidades de tesouraria, mas por fair play financeiro. O FC Porto perdeu três titulares, porque se não fizesse as vendas ficava fora das competições europeias. Não tinha de ser vendido o Matheus, mas precisávamos de 80 milhões de euros. FC Porto e Benfica vendem acima dos 80 milhões e isso é um problema para o Sporting. Se o meu treinador ficasse satisfeito por perder o Matheus era louco."

Rivais: "O Benfica nas últimas três épocas investiu mais de 200 milhões de euros e foram zero títulos. Durante 15 anos o Sporting não investiu em nada mais do que nos jogadores e equipa técnica. Os nossos rivais criaram receitas de outras formas. Em quatro anos tivemos de requalificar a Academia por completo. O Sporting cresceu 15% em sócios, receita recorde de quotas dos sócios, recomprámos os VMOC. Conseguimos encurtar a distância para os outros."

Equipa técnica e projeto: "O Sporting nestes quatro anos ganhou seis títulos no futebol. Temos de ser mais eficazes do que os outros a investir cada euro. O treinador revê-se no projeto desportivo. Aposta na formação vai manter-se e não vamos fugir a isto. É isto que nos dará receitas. Sobre perder jogadores valiosos, recordo que antes de sermos campeões perdemos Bruo Fernandes, Wendel, Mathieu e Acuña. Não temos a responsabilidade de sermos campeões."