Matheus Nunes na mira da Premier League: os interessados e quanto pede o Sporting

Matheus Nunes está a ser seguido com atenção por alguns clubes ingleses, sendo que o Everton e Newcastle são os emblemas mais interessados no centrocampista de 22 anos, que marcou golos decisivos em 2020/21, nomeadamente ante o Benfica e contra o Braga, encaminhando o título.

A conversa dos representantes dos ingleses terá sido ainda informal, no entanto os dois clubes veem potencial no jogador luso-brasileiro, considerando que a polivalência e as capacidades físicas do jogador encaixam no futebol inglês, na intensidade da Premier League e no jogo de transições que ambos os clubes agora encetam.

Ainda que o Everton não tenha oficializado o novo treinador, cargo para o qual Nuno Espírito Santo é apontado, a verdade é que desde os tempos de Marco Silva que, sabe O JOGO, o clube observa com atenção o jogador que passou do Ericeirense, aos sub-23 do Estoril e, depois, para uma equipa campeã nacional num ápice.

O médio disse em maio querer ficar em Alvalade e o Sporting tenciona mantê-lo. Os leões pedem 20 M€, uma quantia considerável e tentadora.