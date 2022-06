Matheus Nunes: "Estou feliz no Sporting, o meu objetivo é cumprir o contrato"

Declarações de Matheus Nunes, médio da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa.

Matheus Nunes, médio do Sporting neste momento ao serviço da Seleção Nacional, falou esta terça-feira em conferência de Imprensa. Apontado insistentemente ao Manchester City, o jogador garante estar feliz no Sporting e que pretende "cumprir o contrato".

"Tento-me abstrair disso [notícias de mercado]. Como é óbvio, hoje em dia temos acesso a todas as redes sociais e jornais através do telemóvel, mas eu tento não me focar nisso, só na Seleção, porque é muito importante para mim e vou fazer isso até ao final, enquanto estiver aqui", começou por dizer.

"Estou focado no Sporting e principalmente na Seleção. Depois da Seleção, vou focar-me no Sporting. Tenho contrato com o Sporting e o meu objetivo é cumprir o contrato, por isso não penso nisso", continuou, antes de ser novamente questionado sobre um possível salto para outro campeonato.

"Como acabei de dizer na pergunta anterior, para mim isso não conta para nada. O meu foco está no Sporting, tenho contrato com o Sporting, não adianta estar a pensar transferir-me para um clube diferente, de uma liga diferente. Estou feliz no Sporting. O Sporting é um grande clube e Liga portuguesa é uma grande liga também, por isso não me importo."