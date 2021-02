Matheus Nunes é do Sporting por inteiro

SAD comprou os 50% dos direitos económicos em falta por 450 mil euros ao Estoril em janeiro último.

O Sporting anunciou ontem, quarta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os valores dos negócios efetuados no decurso da janela de mercado de janeiro, na qual chegaram a Alvalade nomes como os de Paulinho, João Pereira, Matheus Reis ou... Matheus Nunes.

Para ser preciso o camisola 8 já figurava no elenco verde e branco desde o início da temporada, mas a SAD liderada por Frederico Varandas comunicou ontem oficialmente que, a troco de 450 mil euros, adquiriu mais 50% dos direitos económicos do médio, ficando assim com a totalidade dos mesmos.

Ainda no capítulo das entradas, Paulinho implica uma comissão anual de 275 mil euros, durante os quatro anos e meio de contrato, elevando os encargos de intermediação para valores na ordem dos 1,1 milhões de euros (M€). Já a contratação de Matheus Reis levou a que tenha de ser paga uma comissão de 275 mil euros. O lateral-esquerdo brasileiro chegou a Alvalade por empréstimo até ao final da época por parte do Rio Ave, mas o contrato futuro está salvaguardado até junho de 2026. Rafael Moreira custou 500 mil euros, ele que, tal como Matheus Nunes, também veio do Estoril.

Comissão de transferência de Paulinho representa 1,1 milhões de euros de encargo, sendo que a mesma será diluída em "comissão de manutenção" ao longo dos quatro anos e meio de contrato

Em termos de saídas, Ristovski rendeu um milhão de euros, ficando a SAD com 10% de mais valia numa futura venda, tal como acontece com João Silva, que foi para o Istra. Luciano Vietto representou um encaixe de 3,5 M€ e 10% de uma futura venda. Diga-se que as cedências por empréstimo de Misic (Dínamo Zagreb), Ivanildo (Almería) e Diaby (Anderlecht) não permitem à SAD encaixar qualquer taxa de empréstimo e que os clubes em causa têm opção de compra nos acordos. Para emprestar Ilori ao Lorient, a SAD teve de pagar 12 500 euros de comissão a Pini Zahavi. Entre saídas definitivas, empréstimos em Portugal e no estrangeiro, contabilizam-se 12 operações.