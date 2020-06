"Matheus Nunes? É bom o Sporting ter um presidente que acredita nos miúdos"

Rúben Amorim falou, na conferência de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, sobre o médio Matheus Nunes, que foi elogiado numa entrevista por Frederico Varandas. O presidente do Sporting disse mesmo que o jogador iria pagar a contratação de Rúben Amorim sozinho.

Frederico Varandas disse que Matheus Nunes vai pagar a contratação de Rúben Amorim. Pressão para o jogador e para o treinador?

"A pressão para mim é sempre a mesma, desde o primeiro dia. É a pressão de ser treinador do Sporting. O Matheus Nunes vai pagar uma casa à mãe, vai ajudar a família e só tem de se preocupar com o que vai fazer com a camisola do Sporting, o resto é preocupação do treinador. E é bom que o Sporting tenha um presidente que acredita nos miúdos. Nós vamos dar tempo e ele vai formar-se como jogador, com toda a calma."

Matheus Nunes já está pronto para jogar? Como tem visto os jovens?

"Isso depende do trabalho de semana a semana. Se eles estão no plantel do Sporting é porque estão aptos. E têm de estar aptos para jogar. Eu vou vendo os sinais de cada um e eles são opção como todos os outros. O Matheus Nunes é mais um disponível, mas também temos o Doumbia, o Eduardo, o Francisco Geraldes, o Miguel Luís... Quem tiver mais fome e mais qualidade vi jogar. Todos terão oportunidade."

A pressão será favorável ou prejudicial para o Matheus Nunes?

"Eu tive conversas com vários jogadores, sobre o que têm de fazer, mais taticamente. Vou vendo os sinais de cada um. Ele não mostrou sinais de ansiedade, mas se ainda não jogou pelo Sporting é normal que possa haver alguma. Mas durante a semana, mesmo depois dessa entrevista [de Frederico Varandas], não senti nada de diferente. Transmiti confiança, trabalho tático e técnico e puxo por eles."