Matheus Nunes: dúvidas sobre a resposta à convocatória do Brasil permanecem

Matheus Nunes em ação no empate a um golo com o Famalicão

Médio leonino ainda não se decidiu pelo "sim" ao Brasil e o impasse preocupa Tite.

As dúvidas sobre a resposta de Matheus Nunes à convocatória da seleção do Brasil permanecem e ainda não é líquido que o jogador viaje para o Brasil para se juntar aos eleitos de Tite. Segundo o que O JOGO apurou, o Sporting ainda não teve tempo útil para estudar todas as questões relativas aos constrangimentos causados pela pandemia de covid-19, sobretudo ao nível da possibilidade do tempo de redução da quarentena.

O Sporting, recorde-se, pode impedir a viagem do jogador após a Liga ter aceitado apoiar os clubes que não quisessem ceder jogadores a seleções sul-americanas, mas, mesmo com a possibilidade de o perder para o clássico com o FC Porto, vai deixar a decisão nas mãos do jogador, algo que Rúben Amorim confirmou no final do jogo: "Matheus Nunes? Os jogadores que tiverem de ir à seleção vão sem problema nenhum."

Entretanto, a Imprensa brasileira insistiu que o leão continua indeciso sobre a possibilidade de representar o Brasil ou Portugal, possibilidade deixada em aberto por Fernando Santos, e noticiou que, face a este impasse, Tite já pensa num substituto: Danilo (Palmeiras) ou Willian Arão (Flamengo).