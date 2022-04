Matheus Nunes duplica utilização face a 2020/21 e frente à vítima preferida

Aos 23 anos, internacional A vive época de afirmação, e amanhã prepara-se para duplicar os minutos da época 2020/21. É atleta de jogos grandes: marcou e assistiu duas vezes em encontros com as águias. No Sporting, médio foi sempre titular ante o Benfica. Até quando João Mário ainda era leão

Matheus Nunes enfrenta no domingo a vítima preferida. Contra o Benfica, o médio foi sempre titular (5), mesmo quando João Mário era a primeira opção no Sporting em 2020/21.

O médio foi a surpresa de Amorim na primeira volta do ano que daria o título e marcou o golo decisivo (1-0), jogando ao lado de João Mário. Depois, na Luz, voltou a ser titular e fez uma assistência na derrota por 4-3.

A tradição manteve-se em 2021/22: na Luz, Matheus Nunes assistiu para golo e quis, ele mesmo, dar uma machadada no encontro: arrancou com a bola 50 metros e marcou na exibição que melhor se recordam os fãs.

Com cinco dérbis a titular, e em quatro deles cumprindo os 90", Matheus acumulou 445 minutos, somando dois golos e duas assistências, acentuando a tendência de não tremer nos jogos grandes: marcou ainda nas duas vitórias decisivas para o título em 2020/21 contra o Braga, fazendo ainda duas assistências já em 2021/22, a primeira delas ajudando à conquista da Supertaça, todos embates com os minhotos. Contra o FC Porto, apesar das boas exibições, procura golos ou assistências para amostra.

O internacional A vai com oito jogos grandes no ano (ganhou quatro) e somou sete encontros completos. Os 715 minutos em campo elucidam da capacidade do jovem de 23 anos, que em 2020/21 fora titular em três ocasiões, alcançando 319 minutos distribuídos pelos oito embates.

Imprescindível em clássicos, é também indiscutível nos outros jogos: esteve presente nos 29 do campeonato do Sporting, 27 deles como titular. Para todas as competições, Adán tem 3600 minutos e Matheus Nunes é o jogador de campo mais utilizado, somando 3395 minutos em todas as provas pelo Sporting. No dérbi vai até duplicar o registo do ano passado, que ficou nos 1715 minutos, quando era maioritariamente suplente.

Explodiu em 2021/22, mas foi sempre um trunfo para Rúben Amorim, que o trabalhou para ser o seu "8": intenso a defender e rápido a sair a jogar, dizendo até que "não trocava" Matheus por João Mário. Desde que lidera os leões, Amorim escolheu o luso-brasileiro em 94 dos 100 jogos como treinador do Sporting. Mais sólido, perdendo menos bolas, Matheus tem gerido melhor as emoções, só levando três amarelos na Liga. É dos jogadores mais desejados no plantel leonino e a sua saída pode ser inevitável para equilibrar as contas.

Meta de 50 jogos por ano tem sido rara nos leões

Nestes dez anos, só em 2018/19 e 2017/18 se encontram leões com mais de 50 jogos. Se realizar os cinco da Liga, Matheus Nunes chega aos 50 encontros e, caso o Sporting vá à final da Taça de Portugal, pode atingir os 52, ficando atrás de Bruno Fernandes (na foto), com 53 em 2018/19. Para já, Matheus bate-se pelos seus registos: tem tantos golos como em 2020/21 (3) e cresceu nas assistências (5).