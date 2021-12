Matheus Nunes deixou o Benfica feito num oito e nem Bruno Fernandes resistiu

Matheus Nunes marcou e assistiu no dérbi

Matheus Nunes brilhou na Luz, foi eleito o melhor em campo e os seus colegas ficaram rendidos.

O dérbi teve amplo eco internacionalmente e Matheus Nunes emergiu como a grande figura. O médio deixou o Benfica feito num oito e recebeu elogios de craques da Seleção portuguesa como Bruno Fernandes ou José Fonte. Internamente a maioria do plantel rendeu-se ao seu talento e deixou-lhe mensagens elogiosas. O camisola oito dos leões, recorde-se, também foi enaltecido por Rúben Amorim. Em resumo, todos ficaram rendidos ao seu talento e à exuberância da sua exibição na Luz.

"Isto é Sporting Clube de Portugal! Vitória de uma equipa onde todos contamos, todos somos importantes! Obrigado sportinguistas pelo apoio incrível, como sempre. Agora é focar já no Ajax. Juntos!", escreveu Matheus Nunes nas redes sociais. As reações ao seu "post" não tardaram. "Que jogaço miúdo", escreveu Bruno Fernandes. "Ferinha", respondeu José Fonte.

Do balneário leonino também chegaram expressões de admiração. "Absurdo", colocou Daniel Bragança. "Ridículo", juntou Tiago Tomás".

Já Coates, Esgaio e Jovane brincaram com as suas arrancadas, como as que deram os dois últimos golos. "Ainda continuas a correr?", questionou o capitão. "Corre, corre", publicou o lateral. "Saiam da frente... Vrumm", escreveu o extremo.

Paulinho apelidou Matheus Nunes de "craque", Ugarte, Porro e Vinagre escreveram textos parecidos, a destacar que joga "muito".

"Você é o cara", atirou o ex-colega de balneário Eduardo quaresma, emprestado ao Tondela. "Bem demais", juntou Mattheus Oliveira.