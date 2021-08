Matheus Nunes "concordou" em não se juntar à seleção do Brasil

Médio optou por recusar a chamada de Tite porque lhe custaria a presença nos jogos com FC Porto e Ajax, pois ficaria obrigado a quarentena no regresso a Portugal

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, garantiu, à Sporting TV, que a decisão de não ceder Matheus Nunes à seleção do Brasil, face à obrigatoriedade de quarentena no regresso a Portugal, foi tomada conjuntamente pelo clube leonino e pelo atleta.

"Conversámos com o jogador e concordou com a decisão. É a prova da confiança que existe no talento do Matheus", afirmou Miguel Braga, que aprazou para outubro uma decisão do atleta sobre se representará Brasil ou Portugal no futuro.

"É, de facto, um jogador de seleção. Qual será é uma decisão que lhe caberá. Em outubro veremos as cenas dos próximos capítulos", acrescentou o responsável do emblema de Alvalade, à Sporting TV.

Em virtude de ainda não estar vacinado contra a covid-19, o jovem centrocampista da equipa verde e branca teria que, caso se juntasse ao escrete, ficar de fora (por força de isolamento) do clássico com o FC Porto e da estreia na Champions com o Ajax.

"Por não estar integrado no regime de exceção que a lei portuguesa prevê e que permite a atletas de alta competição não fazerem a quarentena obrigatória, o Matheus ficaria impossibilitado de jogar com o FC Porto e com o Ajax, que pode significar a estreia na Champions", afirmou Miguel Braga, na passada segunda-feira.

Além de estar debaixo de olho de Tite, selecionado brasileiro, Matheus Nunes chamou igualmente à atenção de Fernando Santos, que admitiu chamá-lo à Seleção Nacional, já que tem dupla nacionalidade.