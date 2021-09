Matheus Nunes: "Cheguei à conclusão que era melhor jogar pela seleção portuguesa"

Médio fez à antevisão ao encontro com o Dortmund, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Borussia Dortmund: "Estamos a preparar-nos da mesma maneira que preparámos o Marítimo. Sabemos da qualidade do Borussia, mas sabemos da nossa qualidade também. Vamos jogar com o Dortmund olhos nos olhos"

Goleada com o Ajax: "O jogo com o Ajax já passou. Não podemos duvidar do nosso trabalho, porque tem dado resultado. A nossa moral está em alta na mesma porque sabemos o que somos capazes de fazer."

Seleção portuguesa ou brasileira, já decidiu? "Já tomei uma decisão. Falei com ambos os selecionadores. Depois de pensar muito com a minha família, cheguei à conclusão que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. Foi a decisão mais difícil que tomei na carreira. Cheguei a Portugal com 13 anos, sinto-me português, mas quando recebi a primeira chamada do Brasil foi um orgulho muito grande. A ter de decidir entre uma e outra, não ia sair a perder e acho que tomei a decisão certa."

Elogios: "Tento não olhar muito para os elogios, porque as individualidades não são importantes. Os meus concorrentes têm muita qualidade e também fariam um bom trabalho no meu lugar."

Qualidade dos seus concorrente: "O Daniel Bragança está à vista de todos: tem qualidade técnica e inteligente. O Ugarte é um 6 muito forte e tem qualidade com bola e o Tabata é mais um 10. Todos têm qualidade para jogar. O míster tem-me escolhido a mim e ao Palhinha, mas isso pode mudar a qualquer momento e eles estão prontos para entrar na equipa."

Propostas durante o mercado? "Houve muitas especulações, mas a mim não chegou nenhuma informação de proposta, o meu foco esteve sempre no Sporting. Jogar na Champions é um aliciante muito grande, porque é o meu sonho de criança. Propostas não me chegaram, por isso foco esteve desde o início da época no Sporting."