Matheus Nunes aponta ao topo e opta por não se comprometer... para já

Wolverhampton faz do médio a prioridade, mas o internacional aguarda por ofertas de clubes que lutem por títulos.

Matheus Nunes é cobiçado por diversos clubes, mas continua a ter uma ideia clara: privilegia um emblema que lhe permita discutir títulos. Nesse sentido, o médio luso-brasileiro estará a negar comprometer-se com qualquer emblema inglês que não esteja em condições de lutar pelo título.

Tal como O JOGO noticiou, o Everton e o Wolverhampton estariam dispostos a aproximar-se da cláusula de 60 M€, colocando em cima da mesa montantes acima dos 40 M€, com valores em objetivos que pudessem aliciar o Sporting a negociar um ativo importante para Amorim.

Só que Matheus está ciente de que falta muito tempo para terminar o período de transferências e que podem surgir outras ofertas mais tentadoras do ponto de vista desportivo, tanto que a Imprensa inglesa dava ontem conta que o jogador está a "dificultar as negociações" com os Wolves de Bruno Lage. Anteriormente, Guardiola elogiou o médio e o Man. City fez observações ao atleta, tal como o Man. United, interesses que se têm vindo a esmorecer. A atenção do Barcelona avançada em Espanha não se tornou em sondagem ainda.