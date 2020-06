Matheus não é peça de leilão: um milhão para o Sporting pagar até fim de junho

SAD do Sporting vai envidar esforços para juntar mais 30% aos 50% do passe que detém do jogador até ao final do presente mês.

A estreia, e logo a titular, de Matheus Nunes no terreno do Vitória de Guimarães foi a sequência lógica da ascensão de um jogador trazido para a ribalta por Frederico Varandas, que assegurou, em entrevista recente, que uma transferência futura do brasileiro chegaria para pagar a compra de Rúben Amorim ao Braga.

Ciente dos olhares de cobiça apontados ao médio, de apenas 21 anos, a SAD vai envidar esforços para garantir uma maior participação do jogador: atualmente tem 50% do passe, enquanto a restante metade está na posse do Estoril. O objetivo, apurou O JOGO, é adquirir mais uma fatia até ao final deste mês para evitar um leilão sobre os direitos do jogador e capitalizar (ainda mais) a forte aposta neste por parte do treinador dos leões.

Gasto: leões pagaram 500 mil euros ao Estoril por metade do passe do brasileiro, em 2019

O negócio entre Sporting e Estoril prevê o dia 30 de junho como prazo máximo para o pagamento de um milhão de euros por outros 30% do passe de Matheus, sendo que, a partir dessa data, o emblema da Linha reserva-se no direito de exigir uma quantia maior pela sua parte. O objetivo da sociedade verde e branca, segundo sabe o nosso jornal, passa por acionar a sua "opção" dentro desse prazo. No entanto, caso os efeitos do coronavírus nos cofres leoninos impeçam tal investimento, os dois clubes ponderam trabalhar numa plataforma de entendimento que permita uma extensão do prazo sem prejuízo do valor acordado inicialmente. Tudo isto com a intenção de manter o controlo total sobre o futuro de um jogador cujo futuro desperta elevadas expectativas.

Dentro dos "trilhos" está o derradeiro capítulo do negócio entre Sporting e Estoril por Matheus Nunes. Este prevê a compra dos restantes 20% do passe por mais um milhão de euros até janeiro do próximo ano, altura em que os leões prevêem ficar com a totalidade dos direitos do jogador apontado como o sucessor natural de Wendel, jogador que é encarado como um dos ativos que mais podem ser rentabilizados em futuros mercados de transferências - e algo que também já demos conta.

Contratado em janeiro de 2019 a troco de 500 mil euros gastos na supracitada metade do passe, o médio brasileiro somou 40 jogos pelos sub-23 antes de integrar o lote de seis miúdos promovidos à equipa principal por Rúben Amorim, após a paragem motivada pela pandemia do coronavírus. Alvo de um trabalho específico de trabalho muscular desde que passou a frequentar a Academia, Matheus deu nas vistas ao nível do "andamento" nos primeiros dias de trabalho junto da elite e recebeu do treinador a promessa de jogar ainda na presente temporada. Esta foi cumprida logo no primeiro encontro pós-pandemia, com o brasileiro a ser uma das surpresas do onze a par do central Eduardo Quaresma.