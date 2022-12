Mateus Fernandos direto do onze da equipa principal para os bês

O médio vai jogar contra o Moncarapachense, às 15h00, na Liga 3, podendo, face ao tempo de descanso, ser chamado para o jogo com o Braga, segunda-feira.

Mateus Fernandes, 18 anos, foi titular no último jogo da Taça da Liga (frente ao Marítimo), uma estreia no onze da equipa principal, mas vai representar este sábado a equipa B. O centrocampista vai jogar contra o Moncarapachense, às 15h00, na Liga 3, podendo, face ao tempo de descanso, ser chamado para o jogo com o Braga, segunda-feira. Vencedor do prémio Academia, enviou um vídeo por não estar na sala.

"Enquanto jogador da formação e ex-residente na Academia, é um privilégio. Estou muito orgulhoso e quero deixar uma palavra a quem me ajudou ao meu desenvolvimento, sejam treinadores, psicólogos ou nutricionistas. Quero dedicar o prémio aos meus pais, por me terem deixado sair de casa aos 13 anos quando nada era garantido. Sei que há muito caminho a percorrer", declarou.