Mateus Fernandes e Fatawu na comitiva do Sporting para o clássico

Sporting-FC Porto, da 20.ª jornada da Liga Bwin, está agendado para as 18h00 deste domingo.

Rúben Amorim chamou os principais ativos para o jogo com o FC Porto e mesmo alguns jogadores que têm estado a somar minutos na equipa B integram a comitiva.

Mateus Fernandes, posição para a qual o Sporting conta com Morita e com Pedro Gonçalves, não jogou no sábado pelos bês e está nas opções.

A mesma situação se verifica, sabe O JOGO, com Fatawu, ganês que pode alinhar como extremo, mas que na equipa A tem sido trabalhado para ser ala esquerdo e alternativa a Nuno Santos e Matheus Reis. Diga-se que o atleta falhou um golo cantado no Dragão, que poderia ter recolocado o Sporting na discussão do resultado.

Gonçalo Esteves não jogou pelos bês, mas deverá ficar fora do clássico porque Amorim está satisfeito com Esgaio, que deve ser titular, e Bellerín.