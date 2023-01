Mateus Fernandes a abrir ciclo infernal do Sporting

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A demora na recuperação de Morita abre espaço ao médio no Funchal, frente ao Marítimo.

Morita falhou na terça-feira o regresso aos treinos do Sporting após a folga de três dias para a passagem de ano, o que significa que há sérias dúvidas em relação à sua utilização a titular na deslocação do Sporting aos Barreiros, para defrontar o Marítimo, no próximo domingo.