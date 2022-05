Matador no Sporting procura-se: "Quando não se marcam golos 'adeus ó vindima'..."

Dianteiro para concorrer com Paulinho é desejo antigo dos associados, tal como mais um central. Quanto a jogadores a reter, Matheus Nunes é, de forma unânime, o ativo a segurar para 2022/23.

Rúben Amorim admitiu já que os "alvos estão identificados" para o próximo defeso. O JOGO questionou antigos jogadores do Sporting quanto aos reforços necessários para o clube lutar novamente pelo título em 2022/23. Um avançado matador reúne as preferências.

"O Slimani não teve o rendimento esperado, teve o problema com o treinador e vai sair. O Paulinho não pode ser o único avançado do Sporting. Ficam destapados", responde Quim Berto, ex-lateral nos leões durante três anos e meio. "O ponta de lança será determinante, pois o Paulinho, embora trabalhe muito nem sempre marca golos, e o Sporting precisa de uma opção que marque golos. Se tivesse ganho os dois jogos em casa, contra Braga e Benfica, estaria em boa posição para ser campeão. Quando não se marcam golos "adeus ó vindima"", corrobora Ademar, antigo médio formado no clube e com seis anos de equipa principal.