Mascote do Sporting agredida: "Vai apresentar queixa e tem o nosso apoio"

A mascote do Sporting, Jubas, foi agredida em Alvalade no jogo com o Santa Clara. O funcionário leonino, Márcio Lopes, recebeu assistência médica, após ter sido atacado por um indivíduo que estava num camarote. Frederico Varandas falou do episódio nesta segunda-feira, em entrevista ao canal do clube.

"Disse que o tema está em altas nas redes sociais, não sei o que é altas nem baixas redes sociais... Acho que é um dos problemas, o Mundo está a mudar e muitas pessoas ligam muito ao que são as redes sociais. Ligo ao que os sócios pensam, uns nem têm redes, outros têm mas nem sócios são. Graças a Deus eu tenho essa higiene mental. Infelizmente higiene mental não teve a pessoa que agrediu de uma forma bárbara... Estou-me a rir mas não tem piada nenhuma. É assunto surreal onde simplesmente um senhor, que pelos vistos estava alcoolizado e convidado numa empresa que tem um camarote, agrediu o Jubas. Por isso esse senhor, como qualquer outro que pratique violência, não tem espaço para estar num recinto desportivo. O Sporting vai agir e atuar internamente. Felizmente o colaborador, e vou dar aqui uma grande tristeza a muitos jovens, mas o Jubas tem uma pessoa lá dentro, está bem. Vai apresentar queixa na polícia e tem todo o nosso apoio", afirmou.

A marca de tintas CIN desculpou-se pelo sucedido no camarote que lhe pertence: "A CIN gostaria de expressar o mais vivo repúdio pelos incidentes ocorridos. Somos visceralmente contra qualquer tipo de violência e comportamentos inadequados. Assinalamos, também, o mais profundo respeito pela Direção e por todos os que fazem do futebol uma festa e um convívio salutar." O indivíduo foi identificado pela PSP e, nas redes sociais, circularam fotos deste cidadão em jogos do Benfica. Vários elementos das claques do Sporting questionaram a permissão das bebidas alcoólicas nos camarotes. Frederico Varandas prometeu solidariedade, "apoiar a queixa" do funcionário e ainda "agir internamente quanto ao caso."