Tabata falha Sporting-Gil Vicente devido a castigo

Extremo recebeu um castigo de 23 dias pelo comportamento na 22ª jornada, na visita ao Dragão

Bruno Tabata não vai ser opção para Rúben Amorim no decisivo Sporting-Gil Vicente deste domingo. O extremo leonino cumpre um castigo de 23 dias aplicado pela Liga devido ao comportamento no FC Porto-Sporting, da 22ª jornada, em que foi expulso no final do encontro.

O Sporting havia interposto um recurso à sanção atribuída ao brasileiro, conseguindo ter o jogador disponível diante do FC Porto, na Taça de Portugal e na ronda passada, diante do Boavista.

No entanto, o recurso foi indeferido este domingo pelo Conselho de Disciplina (CD) e Tabata, que já cumpriu parte do castigo de forma preventiva, vai falhar a partida com os gilistas.