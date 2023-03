Martínez ao lado de Varandas e Amorim no jogo entre Sporting e Liverpool

Selecionador de Portugal deslocou-se à Academia para ver o encontro dos quartos de final da Youth League.

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, marcou presença na Academia para assistir ao encontro entre Sporting e Liverpool, dos quartos de final da Youth League. O sucessor de Fernando Santos teve a seu lado Frederico Varandas e Rúben Amorim, além de Aurélio Pereira e Hugo Viana.

Recorde-se que a primeira convocatória de Martínez será divulgada na sexta-feira (12h30), com Portugal a defrontar Liechtenstein e Luxemburgo no arranque do apuramento para o Euro'2024 de futebol.

Em jogos do Grupo J de qualificação para o Europeu que vai decorrer no próximo ano na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

Além do espanhol, de destacar a presença de vários jogadores da principal equipa do Sporting, casos de Coates, Ugarte, Esgaio, Chermiti, Rochinha, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves.