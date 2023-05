Martim Neto termina contrato com o Benfica e é aposta do Sporting

Sporting tenta ferir o rival, Benfica, contratando o promissor médio. Jogador está em fim de contrato com os encarnados e era considerado como um dos ativos de maior potencial da formação. É uma aposta clara dos leões de começar a remodelar o meio-campo a baixo custo.

O Sporting está a tentar desviar Martim Neto do Seixal para Alcochete. O médio de 20 anos, que se estreou pela equipa principal do Benfica o ano passado, está, pelo que O JOGO apurou, em fim de contrato e referenciado no Sporting. Depois de ter renovado por um ano em 2022, colocando do seu lado opções de prolongar o contrato em 2023, o jogador está recetivo a uma abordagem dos leões, já que perdeu espaço nos encarnados. Operado ao menisco do joelho direito em janeiro, para debelar um problema antigo, o jovem voltou aos trabalhos em março e foi opção de Luís Castro no final da temporada, ainda que a sua utilização nos bês (16 partidas) tenha sido inferior ao que se esperava, até tendo em conta que foi um dos jogadores mais importantes no trajeto que coroou, em 2022, a equipa do Benfica na UEFA Youth League.

Foi mesmo chamado por Roger Schmidt à pré-temporada do Benfica, mas perdeu destaque naquele que era tido como um grupo de elite a subir na formação e que foi, por exemplo, preterido em relação a João Neves pelo treinador alemão. Agora, o natural de Viana do Castelo pretende ter garantias de que terá espaço para crescer e a intenção do Sporting é realçar isso mesmo junto dos representantes do jogador.

A saída de Matheus Nunes não foi devidamente complementada, de acordo com Rúben Amorim. Se Morita convenceu, mas apresentou várias limitações físicas, Alexandropoulos é para sair no próximo verão. O plano da SAD passa por encontrar jogadores para a posição 8 porque estão duas vagas abertas para o planeamento para 2023/24. Ainda assim, tendo de investir num avançado, lateral direito e no substituto de Ugarte, a SAD terá a meta de gerir financeiramente as contratações e encontrar um jogador de potencial elevado sem custos - sabendo que terá sempre o mecanismo de solidariedade a pagar - é um objetivo de Frederico Varandas.

Verdadeiro talento na formação, Martim Neto é conhecido e apreciado pelo departamento de scouting dos leões e acredita-se, entre os responsáveis técnicos, que o jogador tem características úteis e que pode explodir a breve prazo. A passada larga e a intensidade de jogo são trunfos apreciados por Amorim, com algumas semelhanças ao que Matheus Nunes apresentava. Caso se concretize o negócio, Martim Neto será o primeiro jogador desviado do Benfica para o Sporting na era Amorim.

Trincão pode servir de emissário

Martim Neto é natural de Viana do Castelo e primo de Pedro Neto, jogador que milita no Wolverhampton. O extremo canhoto acompanhou Francisco Trincão tanto em Inglaterra como em Braga e mantêm uma amizade próxima. Nesse sentido, o camisola 17 dos leões, também ele oriundo de Viana do Castelo, poderá ter um papel de emissário junto do médio da equipa B encarnada. Noutros momentos, Amorim pediu a alguns jogadores para intercederem pelo Sporting em negociações e tal situação poderá repetir-se.

Panathinaikos fecha porta a Alexandropoulos

Alexandropoulos será um dos ativos do Sporting a transferir neste próximo mercado de verão. Um dos clubes associados desde janeiro ao médio grego foi o Panathinaikos. Ao que O JOGO apurou, os atenienses não têm capacidade financeira para reaver o jogador, mesmo que os leões tenham baixado as exigências para 2 M€. Zeca, que joga como "8", saiu do Copenhaga e voltou ao Pana.