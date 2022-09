Marselha-Sporting vai ser disputado à porta fechada

Adeptos do Marselha

Decisão da UEFA anunciada esta sexta-feira

O Marselha-Sporting, próximo compromisso dos leões na Liga dos Campeões, vai ser disputado à porta fechada. A decisão da UEFA foi conhecida esta sexta-feira.

Em causa estão os distúrbios causados pelos adeptos do clube francês no jogo com o Eintracht Frankfurt (0-1), da segunda jornada da Champions League.

Na prática, o jogo do Sporting em Marselha, marcado para as 17h45 de 5 de outibro - terceira jornada do Grupo D - será disputado sem adeptos nas bancadas.

O Marselha vai ter uma bancada parcialmente encerrada na receção ao Tottenham, a 1 de novembro.

O Eintracht Frankfurt também punido: multa de 45 mil euros, fecho parcial uma bancada na receção ao Tottenham; e pena suspensa de um ano sem poder vender bilhetes aos adeptos para os jogos fora de casa.