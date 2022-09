Marselha recorre para poder abrir Vélodrome frente ao Sporting

Adeptos não se portaram bem no Marselha-Frankfurt

Clube francês foi castigado depois do jogo com o Eintracht Frankfurt.

A "RMC Sports" avança que o Marselha pondera recorrer do castigo de que foi alvo depois do jogo com o Eintracht Frankfurt, para a Champions.

Os gauleses vão receber o Sporting à porta fechada, pela reincidência em conflitos no interior do recinto, mas tencionam lutar pelo adiamento desta pena para outra fase, face à importância do jogo contra o Sporting nas contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Marselha pretende apresentar a sua defesa na base de os adeptos franceses terem sido provocados pelos alemães. Dificilmente a UEFA recuará na decisão.