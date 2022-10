Marselha é um adversário bem doce fora de portas

Franceses perderam nas últimas nove deslocações na Champions. Na quarta-feira, defrontam o Sporting, em Alvalade.

O que vale o Marselha nos jogos fora na Champions? A julgar pelo historial, muito pouco. Ou seja, nas últimas nove deslocações nesta competição, o emblema francês perdeu sempre. Portanto, embora se trate de um dado estatístico, a verdade é que pode pesar um pouco no staff gaulês.

Quase onze anos sem ganhar fora. Entre os nove desaires está um contra o FC Porto em novembro de 2020. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz apontaram os golos.

O último triunfo deste histórico emblema foi em Dortmund, a 6 de dezembro de 2011, ou seja, há onze anos, sensivelmente. De lá para cá, foi sempre a descer e com um registo no que a golos diz respeito nada simpático: três marcados e 21 sofridos. Entre as derrotas mais pesadas está uma contra o FC Porto (3-0), a 3 de novembro de 2020. No Dragão, o Marselha foi esmagado na fase de grupos, com golos de Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz. As outras foram contra o Borussia Dortmund (uma espécie de vingança pelo que tinha acontecido em 2011) e Manchester City.

O último deslize verificou-se já na presente edição da Liga dos Campeões, em Londres, diante do Tottenham. A equipa inglesa venceu por 2-0, com dois golos do avançado brasileiro Richarlison. Chancel Mbemba, ex-central do FC Porto, foi expulso aos 47', condicionando a estratégia de equipa para o resto do jogo.