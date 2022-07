Marsà testado por Amorim na "posição Coates": central tem deixado boas indicações

Com o Villarreal, o central jogou na posição de Coates e Amorim procura perceber se o jogador dá conta do recado. Apesar de um início de jogo nervoso e com um erro a abrir, ​​​​​​​o defesa espanhol foi melhorando com o decorrer da partida e deixou boas indicações, tanto pela colocação, como pela velocidade de reação.

A presença de José Marsà no onze titular que quinta-feira entrou em campo diante do Villarreal confirma que Rúben Amorim está agradado com o trabalho que o central espanhol, de 20 anos, tem vindo a desenvolver e com a resposta que tem dado nos jogos de preparação onde tem sido utilizado na posição do meio no trio defensivo.

Frente ao Submarino Amarelo, o ex-Barcelona atuou no lugar habitualmente ocupado pelo capitão Coates (titular quarta-feira diante do Saint-Gilloise) e teve a seu lado Gonçalo Inácio (direita) e Matheus Reis (esquerda). Apesar de um arranque tremido e algo nervoso, fez uma exibição em crescendo, completando os 90 minutos e deixando boas indicações tanto pela colocação no terreno, como pela velocidade de reação aos acontecimentos.